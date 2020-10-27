В России принят закон «О Конституционном суде»

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении, президентский законопроект «О Конституционном суде». Документ сокращает число судей КС с нынешних 19 до 11, включая председателя и его заместителя.

Суд сможет принимать решения при фактическом наличии не менее восьми своих членов. Ему предоставлено право принимать решения об исполнении Россией постановлений межгосударственных органов и международных судов.

Кроме того, членам КС теперь запрещено публично в любой форме оглашать своё частное мнение по вопросам, которые могут стать предметом рассмотрения, либо уже приняты в производство, отмечает Газета.ру.

Совет Федерации получает право прекращать работу судей по представлению президента. Среди поводов для такого решения - совершение судьей поступка, который порочит его честь и достоинство.

