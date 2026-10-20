Премьер Норвегии заявил, что Уиткофф в среду отправится в Санкт-Петербург

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после встречи по Украине направится в среду в Санкт-Петербург. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере.

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Во вторник в Осло прошли переговоры с участием представителя Белого дома, Владимира Зеленского и главы Финляндии Александра Стубба.

По словам Гар Стере, в Петербурге Уиткофф встретится с российским руководством и обменяется идеями по итогам переговоров и предложениями, над которыми работали европейские и американские коллеги. Он считает, что встреча в Осло может проложить путь к переговорам на уровне лидеров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на скорую встречу Путина с переговорщиком из Штатов.

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ФОТО: ТАСС / Кристина Кормилицына
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