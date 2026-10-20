Россиянам раскрыли главные плюсы закона о стажировках

По ее словам, на такого сотрудника распространяются все гарантии Трудового кодекса. Зарплата не может быть ниже МРОТ, начальство оплачивает больничные, начисляет страховые взносы и пенсионный стаж, предоставляет оплачиваемый отпуск.



В договоре нужно указать статус стажера, а компания обязана организовать наставничество и закрепить во внутренних документах объем самостоятельной работы и порядок оценки результатов.



Максимальный срок срочного договора о стажировке — шесть месяцев. Если работодатель заключит новый трудовой договор, повторно устанавливать испытательный срок ему не разрешат.



Лоикова уточнила, что закон защищает от бесплатного труда и псевдостажировок и дает соискателям финансовые и социальные гарантии. При этом он не гарантирует постоянное место. По окончании стажировки организация вправе прекратить отношения.



Эксперт советует заранее выяснять задачи, условия договора, размер оплаты и перспективы трудоустройства. Новые правила не затрагивают госслужбу и отдельные виды обязательной подготовки.



Ранее рассказывали, что включает в себя понятие «стажировка».

