Россиянам раскрыли главные плюсы закона о стажировках
С 1 марта 2027 года российские компании будут оформлять стажеров по трудовому договору. Использовать новичков для работы без оплаты под видом обучения станет нельзя. Об изменениях Life рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.
По ее словам, на такого сотрудника распространяются все гарантии Трудового кодекса. Зарплата не может быть ниже МРОТ, начальство оплачивает больничные, начисляет страховые взносы и пенсионный стаж, предоставляет оплачиваемый отпуск.
В договоре нужно указать статус стажера, а компания обязана организовать наставничество и закрепить во внутренних документах объем самостоятельной работы и порядок оценки результатов.
Максимальный срок срочного договора о стажировке — шесть месяцев. Если работодатель заключит новый трудовой договор, повторно устанавливать испытательный срок ему не разрешат.
Лоикова уточнила, что закон защищает от бесплатного труда и псевдостажировок и дает соискателям финансовые и социальные гарантии. При этом он не гарантирует постоянное место. По окончании стажировки организация вправе прекратить отношения.
Эксперт советует заранее выяснять задачи, условия договора, размер оплаты и перспективы трудоустройства. Новые правила не затрагивают госслужбу и отдельные виды обязательной подготовки.
Ранее рассказывали, что включает в себя понятие «стажировка».
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