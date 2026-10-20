Американец Хелали рассказал о подготовке к службе в спецназе «Ахмат»
Американский журналист Кристофер Хелали заключил контракт со спецназом «Ахмат» и рассказал РИА Новости, что подготовка к службе включала обучение медицине, работе со взрывчаткой и тактике.
По словам Хелали, занятия были непростыми в психологическом и в физическом планах.
Иностранец прошел специализированный курс по разведке, обращению со взрывчаткой, тактике позиционной войны, маневрированию малых подразделений, стрельбе и военной медицине.
Журналист уточнил, что подразделение отличается профессионализмом и дисциплиной, поэтому подготовка была на высочайшем уровне. Хелали назвал большой честью быть частью спецназа «Ахмат».
Ранее американец Кристофер Хелали подал документы для получения российского гражданства.
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