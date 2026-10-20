Американец Хелали рассказал о подготовке к службе в спецназе «Ахмат»

По словам Хелали, занятия были непростыми в психологическом и в физическом планах.



Иностранец прошел специализированный курс по разведке, обращению со взрывчаткой, тактике позиционной войны, маневрированию малых подразделений, стрельбе и военной медицине.



Журналист уточнил, что подразделение отличается профессионализмом и дисциплиной, поэтому подготовка была на высочайшем уровне. Хелали назвал большой честью быть частью спецназа «Ахмат».



Ранее американец Кристофер Хелали подал документы для получения российского гражданства.

