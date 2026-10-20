В Государственной думе объяснили курс Пашиняна на выход Армении из ЕАЭС

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов заявил NEWS.ru, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, который стремится вывести республику из ЕАЭС, выполняет не свою волю.

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По словам политика, ему трудно прогнозировать слова и действия Еревана. Также он прокомментировал совместный доклад России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии о последствиях приостановки членства кавказской республики в Союзе.

Он назвал документ цивилизованным способом выяснения отношений. По словам депутата, Пашиняну говорили устно, писали, встречались официально и неофициально, но ничего не помогает. По его словам, премьер заявляет, что пока не выходит, но когда-нибудь позже примут решение.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Ереван не торопиться со вступлением в Евросоюз.

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
ТЕГИ:Никол ПашинянЕАЭСАрмения

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