Совфед одобрил Игоря Краснова в должности генпрокурора России
Совет Федерации на сегодняшнем заседании утвердил Игоря Краснова в должности генпрокурора РФ, сообщает RT.
Ранее во время заседания сенаторы проголосовали за отстранение от этой должности Юрия Чайку.
Кандидатуру генпрокурора в России вносит на рассмотрение верхней палаты президент. После одобрения Совфедом глава государства назначает нового руководителя ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин предложил Юрию Чайке занять пост полпреда президента в СКФО.
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН рассказал, чего ожидать от кандидата в генпрокуроры РФ Игоря Краснова.
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