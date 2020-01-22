Совфед одобрил Игоря Краснова в должности генпрокурора России

22 января 202011:33

Совет Федерации на сегодняшнем заседании утвердил Игоря Краснова в должности генпрокурора РФ, сообщает RT.

Ранее во время заседания сенаторы проголосовали за отстранение от этой должности Юрия Чайку.

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Кандидатуру генпрокурора в России вносит на рассмотрение верхней палаты президент. После одобрения Совфедом глава государства назначает нового руководителя ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Юрию Чайке занять пост полпреда президента в СКФО.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН рассказал, чего ожидать от кандидата в генпрокуроры РФ Игоря Краснова.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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