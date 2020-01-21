Экс-секретарь СБ Дагестана: Чайка поможет Васильеву в борьбе с «местными олигархами»
Бывший секретарь Совета безопасности Дагестана, Герой России в эфире НСН рассказал, какую роль может сыграть Юрий Чайка в роли полпреда в СКФО.
Президент РФ Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Путин лично встретился с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора, зампредом Следственного комитета Игорем Красновым. Чайка поблагодарил Владимира Путина за возможность перейти «на новый участок работы». Президент уточнил, что в регионе сохраняются проблемы с терроризмом и коррупцией.
Экс-секретарь Совета безопасности Дагестана, Герой России Магомед Толбоев в беседе с НСН высказал мнение, что назначение Чайки полпредом президента в СКФО поспособствует борьбе с олигархами в Дагестане.
«Он справится [с поставленными перед ним задачами по Северо-Кавказскому федеральному округу] и с Дагестаном - поможет Васильеву (глава Дагестана – прим. НСН), который начинает оседать. Васильев на волоске там, потому что местные олигархи, а это сильные люди, пошли на него. Если Чайка пойдет в Северо-Кавказский округ, в мощнейший регион, и поможет, то Васильев выдержит в Дагестане», - сказал Толбоев.
Юрий Чайка на встрече с главой государства также отметил, что в числе первоочередных задач видит борьбу с преступностью и выполнение нацпроектов. Как ранее сообщала НСН пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что указ о назначении пока не подписан.
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