Экс-секретарь СБ Дагестана: Чайка поможет Васильеву в борьбе с «местными олигархами»

Президент РФ Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Путин лично встретился с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора, зампредом Следственного комитета Игорем Красновым. Чайка поблагодарил Владимира Путина за возможность перейти «на новый участок работы». Президент уточнил, что в регионе сохраняются проблемы с терроризмом и коррупцией.

Экс-секретарь Совета безопасности Дагестана, Герой России Магомед Толбоев в беседе с НСН высказал мнение, что назначение Чайки полпредом президента в СКФО поспособствует борьбе с олигархами в Дагестане.