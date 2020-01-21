НАК: Лояльность Краснова к СК не спровоцирует рост коррупции

«На сегодняшний момент мы говорим о соблюдении законности. Мы понимаем, что это механизм, который зачастую помогает следствию, а не мешает его нормальному функционированию - то есть находит те огрехи, которые идут на уровне следствия. Конечно, возможна какая-то дополнительная лояльность, но все-таки, думаю, что человек, когда приходит в другое ведомство, тем более на столь высокую должность, достаточно быстро становится самостоятельным. При этом, Краснова характеризуют как человека не подверженного кумовству и учету «бывших друзей». Поэтому он будет выполнять те задачи, которые поставлены перед прокуратурой. То, что он заявил, это наследие Следственного комитета, его позиция. Думаю, конечно, на первом этапе какая-то лояльность будет, но усиления коррупции не будет», - сказал Кабанов.

Напомним, после разделения полномочий по надзору и ведению следствия, Юрий Чайка, который возглавляет Генпрокуратуру с 2006 года, неоднократно выступал с критикой в адрес Следственного комитета в связи с ростом числа нераскрытых дел. Собеседник отметил, что это «автоматическая» реакция в «попытках отстоять свою ветвь», когда «у тебя забирают полномочия». Ранее НСН сообщала, что Юрий Чайка назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

