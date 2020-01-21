НАК: Лояльность Краснова к СК не спровоцирует рост коррупции
Глава Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал, чего ожидать от кандидата в генпрокуроры РФ Краснова.
Президент РФ Владимир Путин предложил на пост генпрокурора России заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова. Претендент уже озвучил свою позицию относительно расширения полномочий прокуратуры, назвав инструментарий ведомства достаточным. По его мнению, разделение полномочий по надзору и ведению следствия, которая была произведена в 2011 году, показала себя эффективной. Об этом он сказал в ходе выступления перед членами Совфеда, отвечая на вопрос аудитории.
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с НСН высказал мнение, что Краснов проявляя лояльность к СК, все же не допустит усиления коррупции и панибратства.
«На сегодняшний момент мы говорим о соблюдении законности. Мы понимаем, что это механизм, который зачастую помогает следствию, а не мешает его нормальному функционированию - то есть находит те огрехи, которые идут на уровне следствия. Конечно, возможна какая-то дополнительная лояльность, но все-таки, думаю, что человек, когда приходит в другое ведомство, тем более на столь высокую должность, достаточно быстро становится самостоятельным. При этом, Краснова характеризуют как человека не подверженного кумовству и учету «бывших друзей». Поэтому он будет выполнять те задачи, которые поставлены перед прокуратурой. То, что он заявил, это наследие Следственного комитета, его позиция. Думаю, конечно, на первом этапе какая-то лояльность будет, но усиления коррупции не будет», - сказал Кабанов.
Напомним, после разделения полномочий по надзору и ведению следствия, Юрий Чайка, который возглавляет Генпрокуратуру с 2006 года, неоднократно выступал с критикой в адрес Следственного комитета в связи с ростом числа нераскрытых дел. Собеседник отметил, что это «автоматическая» реакция в «попытках отстоять свою ветвь», когда «у тебя забирают полномочия». Ранее НСН сообщала, что Юрий Чайка назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
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