Армия России освободила Общее в Запорожской области

Вооруженные силы России освободили село Общее в Запорожской области. Об этом заявило Минобороны.

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Контроль над территорией установила группировка войск «Восток», пишет RT.

«Подразделения группировки... освободили населенный пункт Общее», - отметили в ведомстве.

Ранее армия РФ взяла под контроль Мировку в Запорожской области. По данным Минобороны, на минувшей неделе военные освободили шесть населенных пунктов региона.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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