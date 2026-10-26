Армия России освободила Общее в Запорожской области
26 октября 202612:12
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили село Общее в Запорожской области. Об этом заявило Минобороны.
Контроль над территорией установила группировка войск «Восток», пишет RT.
«Подразделения группировки... освободили населенный пункт Общее», - отметили в ведомстве.
Ранее армия РФ взяла под контроль Мировку в Запорожской области. По данным Минобороны, на минувшей неделе военные освободили шесть населенных пунктов региона.
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