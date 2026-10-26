Песков не исключил обсуждение темы территорий во время переговоров по Украине

Для урегулирования по Украине предстоит серьёзный разговор, состоящий из огромного количества деталей. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, темой для обсуждения в ходе попыток мирного урегулирования «так или иначе могут стать» и вопросы территорий.

«Все эти вопросы так или иначе могут стать темой для обсуждения», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он также добавил, что Москва не будет обсуждать публично детали переговоров по урегулированию на Украине, так как это «навредит потенциальному мирному процессу».

Ранее Песков заявил, что возобновление трёхсторонних переговоров не предполагает ограничений в боевых действиях в рамках конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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