Идея конкурса песен больше всего нужна Москве, поэтому нелогично отдавать площадку другим странам, рассказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с НСН.



Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2026» не состоится в Саудовской Аравии. Его предварительно перенесут на 2027 год. Об этом сообщает ТАСС. Рудченко объяснил, почему проводить конкурс нужно только в России.