Идея заглохнет? Продюсер призвал проводить «Интервидение» только в России
Музыкальное мероприятие должно показывать открытость России и в идеале быть закреплено за российскими городами, заявил НСН Павел Рудченко.
Идея конкурса песен больше всего нужна Москве, поэтому нелогично отдавать площадку другим странам, рассказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с НСН.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2026» не состоится в Саудовской Аравии. Его предварительно перенесут на 2027 год. Об этом сообщает ТАСС. Рудченко объяснил, почему проводить конкурс нужно только в России.
«У меня изначально было ощущение, что сама по себе идея больше всего нужна России. Положения конкурса можно было бы изменить и прописать, что единственная страна, где он проходит — это РФ. Тогда его можно было вести в том формате, в каком он изначально задумывался еще в советское время. Я считаю, что его нужно просто регулярно проводить в нашей стране, можно даже в разных городах-миллионниках, и делать его на хорошем уровне, показывая всем остальным, что это наш конкурс, мы его не передаем, и при этом делаем действительно из него событие. Помогаем артистам становиться более популярными в информационном пространстве. Эта позиция была бы намного сильнее, чем просто передача его из рук в руки. Непонятно, зачем это другим странам, и будет жалко, если хорошая идея опять заглохнет», — подчеркнул он.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН жестко раскритиковал подготовку конкурса «Интервидение», усомнившись в профессионализме организаторов и перспективах самого проекта.
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