Песков: Возобновление переговоров по Украине не ограничивает боевые действия
Возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине не предполагает ограничений в боевых действиях в рамках конфликта. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Решение о возобновлении... переговоров не подразумевает каких-либо ограничений в боевых действиях», — указал представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к возобновлению трехсторонних переговоров по украинскому конфликту с участием России, США и Украины. Песков отмечал, что встреча запланирована в первой половине ноября в Абу-Даби.
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