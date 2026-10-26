Песков: Возобновление переговоров по Украине не ограничивает боевые действия

«Решение о возобновлении... переговоров не подразумевает каких-либо ограничений в боевых действиях», — указал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к возобновлению трехсторонних переговоров по украинскому конфликту с участием России, США и Украины. Песков отмечал, что встреча запланирована в первой половине ноября в Абу-Даби.

