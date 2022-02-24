Зеленский заявил, что Украина хочет вернуться к мирным переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением. В нем он заявил, что Украина хочет вернуться к мирному решению проблемы.

«Не Украина избрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь к миру», — отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, самая напряженная ситуация сейчас на Юге — идут бои под Херсоном. Поэтому любой гражданин Украины с боевым опытом будет полезен.