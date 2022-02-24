Зеленский заявил, что Украина хочет вернуться к мирным переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением. В нем он заявил, что Украина хочет вернуться к мирному решению проблемы.

«Не Украина избрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь к миру», — отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, самая напряженная ситуация сейчас на Юге — идут бои под Херсоном. Поэтому любой гражданин Украины с боевым опытом будет полезен.

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Россиян берут в плен, уничтожена часть российской авиации, подчеркнул Зеленский.

Президент Украины напомнил, что Россия уже начала получать самые сильные в истории санкции. Зеленский отметил, что если другие государства не помогут Украине сегодня, «война завтра постучит к ним».

Также украинский лидер призвал россиян «выходить на площади и требовать закончить войну».

В то же время Следственный комитет России и прокуратура Москвы напомнили, что участие в несанкционированных акциях карается административной и уголовной ответственностью. В прокуратуре призвали не выходить на несанкционированные акции.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВойна На Украине
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