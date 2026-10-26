Побег или транзит? Почему Вучич рискует повторить судьбу Януковича
Бывший президент Сербии Александр Вучич не застрахован от повторения судьбы Виктора Януковича, вынужденного бежать с Украины, сказал НСН Евгений Колосков.
Экс-президент Сербии Александр Вучич признал поражение на выборах, но его партия будет присутствовать в парламенте. Судьба самого политика зависит от того, как пройдет транзит власти, заявил НСН доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков.
Оппозиционный блок «Студенческий список — Студенты побеждают» увеличил отрыв от правящей коалиции «Александр Вучич — Объединенная Сербия» на досрочных парламентских выборах в Сербии до 11,04 процентного пункта. Теперь их результаты соотносятся как 51,2% к 40,1% голосов после обработки данных с 88% участков. Но ни это, ни досрочное признание поражения Вучичем не удержало профессиональных протестующих от погромов. В Белграде полиция отступила от здания парламента под напором толпы. В палаточном лагере сторонников Вучича подожгли одну из палаток. Радостные сторонники оппозиции скачут на улицах, отмечая победу. По мнению Колоскова, до официального объявления итогов выборов ждать прекращения беспорядков вряд ли стоит.
«Это прекратится, наверное, когда будет запущен процесс передачи власти, и их руководителям будет, чем заняться. То есть, после подсчета голосов и официального объявления результатов», – отметил эксперт.
По словам Колосокова, несмотря на поражение, партия Вучича по-прежнему будет присутствовать в парламенте. Тем не менее, судьба самого бывшего президента Сербии пока под вопросом. Вариант с побегом из страны, как это было на Украине в случае с Виктором Януковичем, тоже исключить нельзя, полагает собеседник НСН.
«Пока Вучич признал свое поражение. Посмотрим, что он будет делать дальше. Кроме того, нужно понимать, что его партия сохранит присутствие в парламенте и наверняка будет играть какую-то роль. Так что надо будет смотреть, как будет происходить транзит. А вариант Януковича всегда присутствует, и для балканских политиков, долго находящихся у власти, он в целом уже был опробован: можно вспомнить Николу Груевского, бежавшего из Македонии в Венгрию, в том числе через Сербию. Поэтому – почему нет. Одним из основных лозунгов у демонстрантов был: «Студенты против мафии», то есть обвинения в коррупции, которые Вучича преследуют достаточно давно и есть опасения, что небезосновательно», – добавил Колосков.
Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований и ИМЭМО РАН Полина Соколова рассказала НСН, почему победивший на парламентских выборах в Сербии «Студенческий список» не будет вводить антироссийские санкции.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Школьникам сохранят возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ
- Автомобилисты заступились за права водителей со стажем менее трех лет
- Секты и маргиналы: Как России спастись от эпидемии ВИЧ
- Блогер Лерчек попросила суд разрешить ей уехать в Китай для экстренного лечения
- Удар на три мандата: Сатановский объяснил, зачем Нетаньяху бомбить Иран
- Долиной и Газманову посоветовали не судиться с «Яндексом» из-за потерянных песен
- Лантратова сообщила о малом числе желающих покинуть Алешки
- Побег или транзит? Почему Вучич рискует повторить судьбу Януковича
- Песков не исключил обсуждение темы территорий во время переговоров по Украине
- Песков: Возобновление переговоров по Украине не ограничивает боевые действия