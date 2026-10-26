«Это прекратится, наверное, когда будет запущен процесс передачи власти, и их руководителям будет, чем заняться. То есть, после подсчета голосов и официального объявления результатов», – отметил эксперт.

По словам Колосокова, несмотря на поражение, партия Вучича по-прежнему будет присутствовать в парламенте. Тем не менее, судьба самого бывшего президента Сербии пока под вопросом. Вариант с побегом из страны, как это было на Украине в случае с Виктором Януковичем, тоже исключить нельзя, полагает собеседник НСН.

«Пока Вучич признал свое поражение. Посмотрим, что он будет делать дальше. Кроме того, нужно понимать, что его партия сохранит присутствие в парламенте и наверняка будет играть какую-то роль. Так что надо будет смотреть, как будет происходить транзит. А вариант Януковича всегда присутствует, и для балканских политиков, долго находящихся у власти, он в целом уже был опробован: можно вспомнить Николу Груевского, бежавшего из Македонии в Венгрию, в том числе через Сербию. Поэтому – почему нет. Одним из основных лозунгов у демонстрантов был: «Студенты против мафии», то есть обвинения в коррупции, которые Вучича преследуют достаточно давно и есть опасения, что небезосновательно», – добавил Колосков.

Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований и ИМЭМО РАН Полина Соколова рассказала НСН, почему победивший на парламентских выборах в Сербии «Студенческий список» не будет вводить антироссийские санкции.

