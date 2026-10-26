В России зафиксирован завозной случай лихорадки Зика
Завозной случай лихорадки Зика зарегистрировали в России. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Инфекцию выявили в сентябре у женщины, которая вернулась в Москву с отдыха на острове Бали, отмечает RT.
«Заболевшая была госпитализирована в инфекционный стационар. Биоматериал исследовали в уполномоченном учреждении... по результатам исследования диагноз подтвердился», - указали в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, лихорадка Зика не является эндемичной для РФ. Основной риск связан с завозом заболевания из неблагополучных регионов, при этом риск распространения инфекции внутри России исключен.
Ранее Роспотребнадзор предупредил, что в Таиланде, Бангладеш, Индии, Шри-Ланке и на Филиппинах широко распространены лихорадки Зика, денге, чикунгунья, а также желтая лихорадка и малярия.
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