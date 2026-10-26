В Дании из-за птичьего гриппа уничтожат 27 тысяч индеек

Всего планируется уничтожить около 27 тысяч птиц.

До этого вариант инфекции обнаружили на острове Зеландия. В связи с выявлением вируса специалисты уничтожили 40 тысяч индеек.

Ранее в Японии в префектуре Аомори после вспышки птичьего гриппа начали уничтожение 230 тысяч кур. Запретные зоны радиусом 10 километров были установлены вокруг 32 птицефабрик.

