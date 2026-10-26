В Дании из-за птичьего гриппа уничтожат 27 тысяч индеек

Высокопатогенный вариант птичьего гриппа выявили на острове Лолланд в Дании, из-за этого будет уничтожено почти 30 тысяч индеек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на датское управление по контролю за продуктами питания.

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Всего планируется уничтожить около 27 тысяч птиц.

До этого вариант инфекции обнаружили на острове Зеландия. В связи с выявлением вируса специалисты уничтожили 40 тысяч индеек.

Ранее в Японии в префектуре Аомори после вспышки птичьего гриппа начали уничтожение 230 тысяч кур. Запретные зоны радиусом 10 километров были установлены вокруг 32 птицефабрик.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:Птичий ГриппДания

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