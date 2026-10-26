В Дании из-за птичьего гриппа уничтожат 27 тысяч индеек
Высокопатогенный вариант птичьего гриппа выявили на острове Лолланд в Дании, из-за этого будет уничтожено почти 30 тысяч индеек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на датское управление по контролю за продуктами питания.
Всего планируется уничтожить около 27 тысяч птиц.
До этого вариант инфекции обнаружили на острове Зеландия. В связи с выявлением вируса специалисты уничтожили 40 тысяч индеек.
Ранее в Японии в префектуре Аомори после вспышки птичьего гриппа начали уничтожение 230 тысяч кур. Запретные зоны радиусом 10 километров были установлены вокруг 32 птицефабрик.
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