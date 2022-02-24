Шойгу призвал относиться с уважением к украинским военным

Министр обороны Сергей Шойгу призвал относиться с уважением к украинским военнослужащим. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

Зеленский заявил, что Украина хочет вернуться к мирным переговорам

По словам Конашенкова, Шойгу призвал уважительно относиться к украинским военным, так как они «давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам», в отличие от националистов.

Кроме того, Шойгу отдал приказ разработать создание безопасного выхода из района спецоперации военнослужащих, которые сложили оружие, к своим семьям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что напряженная ситуация сейчас на Юге страны — идут бои под Херсоном.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ВСУСергей Шойгу
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