Шойгу призвал относиться с уважением к украинским военным

По словам Конашенкова, Шойгу призвал уважительно относиться к украинским военным, так как они «давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам», в отличие от националистов.

Кроме того, Шойгу отдал приказ разработать создание безопасного выхода из района спецоперации военнослужащих, которые сложили оружие, к своим семьям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что напряженная ситуация сейчас на Юге страны — идут бои под Херсоном.

