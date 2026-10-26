В ДТП в Кировской области погибли два человека, восемь пострадали

Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Слободском районе Кировской области, есть жертвы. Об этом сообщает МВД региона.

Авария произошла на 615-м километре федеральной трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь. На автодороге столкнулись Renault Logan и «Газель Next», отмечает RT.

«В результате происшествия два человека в автомобиле Renault Logan погибли, восемь человек получили травмы», - отметили в МВД.

После ЧП движение на участке дороги частично ограничили.

Ранее в Еврейской автономной области в аварии с микроавтобусом и поездом погибли шесть иностранных граждан.

