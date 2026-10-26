В ДТП в Кировской области погибли два человека, восемь пострадали
Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Слободском районе Кировской области, есть жертвы. Об этом сообщает МВД региона.
Авария произошла на 615-м километре федеральной трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь. На автодороге столкнулись Renault Logan и «Газель Next», отмечает RT.
«В результате происшествия два человека в автомобиле Renault Logan погибли, восемь человек получили травмы», - отметили в МВД.
После ЧП движение на участке дороги частично ограничили.
Ранее в Еврейской автономной области в аварии с микроавтобусом и поездом погибли шесть иностранных граждан.
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