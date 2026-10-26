Врач назвала предшествующее деменции состояние во сне

Нарушение поведения в фазе сна со сновидениями с высокой вероятностью может быть предвестником болезни Паркинсона или деменции с тельцами Леви. Об этом заявила невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Ирина Завалко в беседе с «Лентой.ру».

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Как отметила эксперт, лежа в кровати, человек может кричать или разговаривать и при этом двигаться.

«Движения обычно согласуются с сюжетом сновидения. Сами по себе крики и разговоры во сне — норма, но, если к ним добавляются движения, это повод задуматься», — предупредила врач.

Невролог указала на размахивание руками и ногами, как будто человек бежит или отбивается, и похожие на бытовые действия, например, имитацию привычной работы руками. У большинства людей с таким нарушением со временем проявляются нейродегенеративные заболевания.

Ранее врач-невролог Галина Чудинская рассказала, что ранняя деменция проявляется в том числе трудностями с планированием привычных дел и резкими изменениями в поведении.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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