Советник Зеленского Подоляк раскрыл последствия возврата к мирным переговорам с РФ
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что у Киева причин возвращаться к переговорам с Москвой в интервью изданию «Бабель».
Подоляк заявил, что с учетом существующего положения дел, переговоры с российской стороной могут означать лишь победу России, пишет «Коммерсантъ».
«Это — зафиксированное поражение Украины, зафиксированное поражение Европы, демократических ценностей как таковых», - пишет Газета.ru.
Также Подоляк заявил, что переговорный процесс может вызвать цивилизационную катастрофу и «падение всей глобальной системы безопасности».
Ранее директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев заявил, что США следует заставить украинского президента Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с Россией, это стало бы лучшим решением для Вашингтона в ситуации вокруг Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+28 694 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+16 874 / сут.
- «Нереальный» Финский залив. В России готовят ответ на враждебные планы Эстонии
- Советник Зеленского Подоляк раскрыл последствия возврата к мирным переговорам с РФ
- МИД РФ: Возможно расширение «географических задач» спецоперации из-за поставок оружия Киеву
- Минобороны: Над населенным пунктом Пески в ДНР установлен полный контроль
- Байден через украинский кризис стремится к госперевороту в России ради «нового мирового порядка»
- Точки невозврата. В России раскручиваются последствия признания страны спонсором терроризма
- В России госпитализировали 2 761 человека с коронавирусом за сутки
- Военнопленные ВСУ отказались от обмена, чтобы не возвращаться не передовую
- В Финляндии эстонским властям посоветовали обзавестись армией, чтобы мечтать о «море НАТО»
- Вильнюс предлагает запретить въезд россиян на территорию ЕС на уровне Евросоюза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru