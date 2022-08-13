Советник Зеленского Подоляк раскрыл последствия возврата к мирным переговорам с РФ

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что у Киева причин возвращаться к переговорам с Москвой в интервью изданию «Бабель».

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Подоляк заявил, что с учетом существующего положения дел, переговоры с российской стороной могут означать лишь победу России, пишет «Коммерсантъ».

«Это — зафиксированное поражение Украины, зафиксированное поражение Европы, демократических ценностей как таковых», - пишет Газета.ru.

Также Подоляк заявил, что переговорный процесс может вызвать цивилизационную катастрофу и «падение всей глобальной системы безопасности».

Ранее директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев заявил, что США следует заставить украинского президента Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с Россией, это стало бы лучшим решением для Вашингтона в ситуации вокруг Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияПереговорыРоссияУкраина
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