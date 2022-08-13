МИД: Вашингтону стоит заставить Зеленского вернуться за стол переговоров с Россией
США следует заставить украинского президента Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с Россией, это стало бы лучшим решением для Вашингтона в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.
«Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров», — отметил дипломат в интервью ТАСС.
По словам Дарчиева, Вашингтон предпочитает не обращать внимание на аргументы российской стороны. Однако, считает дипломат, США стоило бы прислушаться к предупреждению главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что накачка Украины вооружением из стран НАТО «лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы».
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