МИД: Вашингтону стоит заставить Зеленского вернуться за стол переговоров с Россией

«Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров», — отметил дипломат в интервью ТАСС.

По словам Дарчиева, Вашингтон предпочитает не обращать внимание на аргументы российской стороны. Однако, считает дипломат, США стоило бы прислушаться к предупреждению главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что накачка Украины вооружением из стран НАТО «лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы».

