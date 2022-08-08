«Ушла с радаров»: Кремль не видит предпосылок для переговоров с Украиной
Москва на сегодня не видит никаких возможностей для возобновления переговоров с Киевом. Такую оценку ситуации дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сейчас не наблюдается никаких предпосылок для реанимации переговорного процесса.
Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о возможности продолжения переговоров с Украиной, или эта тема закрыта. По словам Пескова, украинская делегация переговорщиков «ушла с радаров». Он также в очередной раз заявил, что спецоперация будет продолжаться «до выполнения целей».
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил ТАСС, что Москва собирается добиваться мира с Киевом только на своих условиях, и об этом необходимо говорить прямо.
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