«Сильно перевирал». Козак вмешался в переговоры по Донбассу из-за Кравчука
Представитель ЛНР в политической рабочей группе в эфире НСН рассказал, что участие замглавы администрации президента России расставило точки над «i».
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак принял участие в заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу. Как утверждает член украинской делегации Денис Казанский, это произошло впервые.
Советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), её представитель в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН опроверг слова Казанского.
«Козак не первый раз принимает участие в заседании контактной группы: как минимум 11 марта он точно участвовал в переговорах, и, это было офлайн в Минске», - отметил он.
Мирошник добавил, что вчерашнее вмешательство Козака было вынужденным.
«Он следил за ходом переговоров и был вынужден вмешаться, когда Леонид Кравчук (бывший президент Украины, а ныне глава делегации страны в контактной группе - прим. НСН) слишком сильно перевирал его слова, сказанные по итогам переговоров политических советников лидеров стран нормандской четверки. Когда Кравчук со ссылкой на Козака потребовал предоставить новый формат "дорожной карты", то замглавы администрации президента России его прервал и сказал, что ни о чем подобном речи не было. Речь шла о том, что если Украина вносит в нормандский формат новую версию "дорожной карты", то старую она должна отозвать из Минского формата. Потому что это параллельная работа над урегулированием одного конфликта. В противном случае это манипулирование и откровенное затягивание процесса», - рассказал советник главы ЛНР.
Он добавил, что участие Козака расставило точки над «i».
«Козак заявил, что нет договоренностей, что нормандский формат будет разрабатывать "дорожную карту", так как это будет уже вмешательством во внутренние дела Украины. В нормандском формате могут быть выработаны только отдельные рекомендации, которые все равно будут переданы в контактную группу. Сам документ должен быть сформулирован и согласован сторонами конфликта - Киевом и Донбассом. Теперь мяч на стороне украинских представителей, они должны внести в контактную группу тот документ, который сейчас обсуждается в нормандском формате. Если этого не произойдет, то будет понятно, что Украина не собирается исполнять Минские соглашения и предпочитает лишь имитацию процесса», - заключил он.
Ранее Кравчук в эфире НСН рассказал, что Украина готова к компромиссам по Крыму и Донбассу, а начать следует с новой «дорожной карты». В ответ на это Мирошник напомнил, что Кравчук часто делает пафосные заявления, которые ничем не заканчиваются.
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