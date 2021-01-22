«Сильно перевирал». Козак вмешался в переговоры по Донбассу из-за Кравчука

«Козак не первый раз принимает участие в заседании контактной группы: как минимум 11 марта он точно участвовал в переговорах, и, это было офлайн в Минске», - отметил он.

Мирошник добавил, что вчерашнее вмешательство Козака было вынужденным.

«Он следил за ходом переговоров и был вынужден вмешаться, когда Леонид Кравчук (бывший президент Украины, а ныне глава делегации страны в контактной группе - прим. НСН) слишком сильно перевирал его слова, сказанные по итогам переговоров политических советников лидеров стран нормандской четверки. Когда Кравчук со ссылкой на Козака потребовал предоставить новый формат "дорожной карты", то замглавы администрации президента России его прервал и сказал, что ни о чем подобном речи не было. Речь шла о том, что если Украина вносит в нормандский формат новую версию "дорожной карты", то старую она должна отозвать из Минского формата. Потому что это параллельная работа над урегулированием одного конфликта. В противном случае это манипулирование и откровенное затягивание процесса», - рассказал советник главы ЛНР.