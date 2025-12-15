Совет Евросоюза обновил список санкций против России

Всего в антироссийский санкционный список добавили 17 физических и четыре юридических лица. В их числе гендиректор Российского совета по международным делам, программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев, декана факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Также санкции были введены против председатель совета Фонда развития и поддержки дискуссионного клуба Андрей Быстрицкий, главред журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов, украинская журналистка Диана Панченко и экс-помощник шерифа Флориды Джон Марк Дуган, который в 2016 году попросил в РФ политическое убежище.

Кроме того, в «чёрный» список внесли Международное движение русофилов, а также две компании из ОАЭ и одну из Вьетнама, якобы имеющие отношение к «теневому флоту».

Ранее Великобритания внесла в санкционный список российского философа Александра Дугина и основанный им Центр геополитической экспертизы, сообщает Ura.ru.

