Совет Евросоюза обновил список санкций против России
Евросоюз объявил о новых санкциях против России. Как пишет RT, в «чёрный» список попал базирующийся в Калининградской области 142-й батальон радиоэлектронной борьбы ВС РФ.
Всего в антироссийский санкционный список добавили 17 физических и четыре юридических лица. В их числе гендиректор Российского совета по международным делам, программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев, декана факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Также санкции были введены против председатель совета Фонда развития и поддержки дискуссионного клуба Андрей Быстрицкий, главред журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов, украинская журналистка Диана Панченко и экс-помощник шерифа Флориды Джон Марк Дуган, который в 2016 году попросил в РФ политическое убежище.
Кроме того, в «чёрный» список внесли Международное движение русофилов, а также две компании из ОАЭ и одну из Вьетнама, якобы имеющие отношение к «теневому флоту».
Ранее Великобритания внесла в санкционный список российского философа Александра Дугина и основанный им Центр геополитической экспертизы, сообщает Ura.ru.
