Совет ЕС утвердил предложение запретить закупки российского газа

Уточняется, что запрет касается закупок как трубопроводного, так и сжиженного природного газа из РФ.

«Решение должно вводиться в действие поэтапно, а полный запрет начнет действовать 1 января 2028 года», - отметили в Совете ЕС.

Для вступления предложения ЕК в силу теперь необходимо утвердждение со стороны Европарламента.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ от российских энергоносителей привел к росту цен в Евросоюзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».