Совет ЕС утвердил предложение запретить закупки российского газа
Совет ЕС утвердил предложеный Еврокомиссией (ЕК) запрет на закупку российского газа с 1 января 2028 года. Об этом говорится в заявлении органа.
Уточняется, что запрет касается закупок как трубопроводного, так и сжиженного природного газа из РФ.
«Решение должно вводиться в действие поэтапно, а полный запрет начнет действовать 1 января 2028 года», - отметили в Совете ЕС.
Для вступления предложения ЕК в силу теперь необходимо утвердждение со стороны Европарламента.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ от российских энергоносителей привел к росту цен в Евросоюзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
