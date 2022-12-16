Совет ЕС утвердил девятый пакет антироссийских санкций
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евросовета.
В частности, ограничения вводятся на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также способствующих «технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России» за счёт значительного расширения списка субъектов, связанных с военно-промышленным комплексом России.
Речь идёт о запрете продажи основных химических веществ, приборов ночного видения и радионавигационного оборудования, электроники и компонентов, которые «могут быть использованы российской военной машиной».
Расширен запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, в том числе авиационных двигателей и их деталей, как для пилотируемых, так и беспилотных летательных аппаратов. Ограничение касается также третьих стран, которые могли бы поставлять дроны в Россию.
Также Евросоюз заморозил активы ещё двух российских банков, а на операции с Всероссийским банком регионального развития наложен полный запрет. Запрещается оказание услуг по рекламе, исследованиям рынка и опросу общественного мнения, а также услуг по тестированию продукции и технической инспекции в РФ.
Одобрен запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, а также в горнодобывающий сектор, за исключением горнодобывающей деятельности, связанной с определённым критическим сырьём.
Гражданам ЕС запрещается занимать какие-либо должности в руководящих органах в любых российских государственных или контролируемых государством компаниях, организациях или органах, находящихся на территории России.
Ранее Министерство финансов США объявило об очередном расширении антироссийского санкционного списка, внеся в него ещё восемь граждан РФ и 12 организаций, в том числе певицу Жасмин, её супруга Илана Шора, а также российского бизнесмена Игоря Чайку (сына экс-гепрокурора РФ Юрия Чайки), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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