В Европе запретили вещание четырёх российских телеканалов

Лицензии телеканалов НТВ/«НТВ Мир», «Россия 1», Рен ТВ и «Первого канала» на вещание на территории Евросоюза будут приостановлены, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

В сообщении говорится, что такая мера вошла в девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза, который был утверждён 16 декабря.

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