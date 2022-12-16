В Европе запретили вещание четырёх российских телеканалов
16 декабря 202215:50
Лицензии телеканалов НТВ/«НТВ Мир», «Россия 1», Рен ТВ и «Первого канала» на вещание на территории Евросоюза будут приостановлены, сообщает пресс-служба Совета ЕС.
В сообщении говорится, что такая мера вошла в девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза, который был утверждён 16 декабря.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru