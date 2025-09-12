МИД Франции вызовет посла России из-за БПЛА в Польше

Посла России во Франции вызовут во французский МИД в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио France Inter.

«Яблоки раздрона»: НАТО испугали беспилотники в Польше и российские учения

«Он будет вызван сегодня утром», - заявил дипломат.

Ранее стало известно, что воздушное пространство Польши нарушили несколько объектов, ряд из них идентифицировали как БПЛА и сбили. Премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что дроны якобы были российскими. На фоне инцидента Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание по запросу Варшавы, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ПольшаПосолФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры