Правительство Великобритании вновь расширило список антироссийских санкций

Великобритания расширила список санкций в отношении России. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Отмечается, что Лондон добавил в черный список 30 новых позиций, а также 70 новых уточнений. Санкции предполагают заморозку активов и ограничения «в отношении трастовых услуг».

В частности, рестрикции касаются ряда компаний и предприятий российского оборонного сектора, в их числе Брянский химический завод имени 50-летия СССР, «Анозит», «Протон», «Синвент». Кроме того, в рамках пакета антироссийских санкций Лондон ввел ограничения в отношении компаний из Китая, Индии, Турции, Таиланда.

Ранее Британия добавила в черный список восемь физлиц из России, в том числе командира полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замида Чалаева и мать главы республики Рамзана Кадырова Аймани, пишет 360.ru.

