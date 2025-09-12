При пожаре в Тамбовской психиатрической больнице пострадали пациенты
Пожар произошел в Тамбовской психиатрической клинической больнице в ночь на 12 сентября. Об этом сообщает прокуратура области.
«Ночью в... больнице произошло возгорание, в результате которого пострадали несколько пациентов», - говорится в заявлении.
Прокуратура Октябрьского района Тамбова контролирует установление обстоятельств ЧП.
По данным СМИ, пожар произошел около полуночи в одной из палат лечебного учреждения. Из больницы эвакуировали почти 50 человек. Пять пациентов получили сильные ожоги.
Ранее пожар произошел в пятиэтажном доме на юго-западе Москвы, пострадали три человека, в том числе ребенок, пишет 360.ru.
