При пожаре в Тамбовской психиатрической больнице пострадали пациенты

Пожар произошел в Тамбовской психиатрической клинической больнице в ночь на 12 сентября. Об этом сообщает прокуратура области.

«Ночью в... больнице произошло возгорание, в результате которого пострадали несколько пациентов», - говорится в заявлении.

Прокуратура Октябрьского района Тамбова контролирует установление обстоятельств ЧП.

По данным СМИ, пожар произошел около полуночи в одной из палат лечебного учреждения. Из больницы эвакуировали почти 50 человек. Пять пациентов получили сильные ожоги.

Ранее пожар произошел в пятиэтажном доме на юго-западе Москвы, пострадали три человека, в том числе ребенок, пишет 360.ru.

