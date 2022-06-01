Матвиенко: заморозка российских резервов является грабежом

Заморозка западными странами золотовалютных резервов России является грубейшим нарушением международного права, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление спикера Совета федерации Валентину Матвиенко.

Силуанов: Половина золотовалютных резервов Банка России заморожена

По ее словам, ограничительные меры против Москвы достигли предела, однако западные страны не получили результата, на который они рассчитывали. Политик отметила, что РФ развивается и справляется с оказанным на нее давлением.

Матвиенко указала на сохранение макроэкономическую и макрофинансовую стабильность, стабилизацию рубля, существенные меры поддержки стратегическим отраслям экономики, поддержку граждан.

Напомним, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что запрет на вывод средств иностранцев из России сохранится, пока международные резервы страны будут заморожены. Западные страны заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ.

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ФОТО: Максим Блинов/РИА «Новости»
ТЕГИ:ЗолотоРезервный ФондВалентина Матвиенко
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