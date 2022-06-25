Сенат Канады разрешил продавать замороженные российские активы
В Сенате Канады поддержали законопроект премьер-министра Джастина Трюдо, разрешающий правительству конфисковать замороженные активы россиян, которые находятся под санкциями, и распоряжаться этим имуществом. Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно новому закону, теперь канадское правительство сможет использовать эти средства в том числе на поддержку Украины. К тому же в стране ввели двухлетний запрет на покупку недвижимости иностранными гражданами.
Кроме изменений в жилищной сфере в Канаде внесли поправки в налоговое и уголовное законодательства, а также изменили некоторые правила в иммиграционной политике.
Ранее бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что у России за рубежом огромное количество активов, которые могут быть арестованы, но их еще можно спасти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru