Сенат Канады разрешил продавать замороженные российские активы

В Сенате Канады поддержали законопроект премьер-министра Джастина Трюдо, разрешающий правительству конфисковать замороженные активы россиян, которые находятся под санкциями, и распоряжаться этим имуществом. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно новому закону, теперь канадское правительство сможет использовать эти средства в том числе на поддержку Украины. К тому же в стране ввели двухлетний запрет на покупку недвижимости иностранными гражданами.

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Кроме изменений в жилищной сфере в Канаде внесли поправки в налоговое и уголовное законодательства, а также изменили некоторые правила в иммиграционной политике.

Ранее бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что у России за рубежом огромное количество активов, которые могут быть арестованы, но их еще можно спасти.

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