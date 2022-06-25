Сенат Канады разрешил продавать замороженные российские активы

В Сенате Канады поддержали законопроект премьер-министра Джастина Трюдо, разрешающий правительству конфисковать замороженные активы россиян, которые находятся под санкциями, и распоряжаться этим имуществом. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно новому закону, теперь канадское правительство сможет использовать эти средства в том числе на поддержку Украины. К тому же в стране ввели двухлетний запрет на покупку недвижимости иностранными гражданами.