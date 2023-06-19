Совбез ООН проведет заседание по Украине 23 июня
Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) проведет 23 июня заседание по Украине. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в проекте программы работы организации.
Ожидается, что заседание пройдет в первой половине дня по местному времени. Тема обсуждения, а также список выступающих пока не уточняются.
По информации источника РИА Новости, ожидается доклад замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, посетившей Москву.
Ранее глава правительства Индии Нарендра Моди призвал к реформе ООН, отметив, что организация, которая была создана с целью сохранения мира, сегодня не в состоянии предотвратить конфликты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru