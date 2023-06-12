WP: США хотят включить в Совбез ООН еще шесть стран
Администрация Соединенных Штатов намерена добиваться влючения в Совбез ООН еще шести постоянных членов. Об этом со ссылкой на источники пишет The Washington Post.
По данным собеседников издания, Вашингтон таким образом собирается «восстановить доверие» к ООН на фоне спецоперации России на Украине. Постпред США Линда Томас-Гринфилд ведет консультации с дипломатами 193 стран, чтобы узнать их позицию относительно расширения Совбеза.
Источник газеты отметил, что для включения в СБ ООН новых государств нужно одобрение как минимум 128 членов всемирной организации.
Ранее сообщалось, что Киев отозвал свое решение предоставить слово президенту Владимиру Зеленскому на заседании Совбеза ООН, передает «Радиоточка НСН».
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