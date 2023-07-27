Совбез ООН проведет заседание по применению Украиной террористических методов
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале заявил, что тема Украины в Совете безопасности (СБ) ООН в июле ещё не исчерпана.
По его словам, на 31 июля Россией было запрошено заседание СБ в связи с использованием Украиной террористических методов.
«Мы запросили заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины», - указал он.
Ранее Полянский заявил, что Украина, прикрываясь зерновой сделкой, использовала зернохранилища и портовые объекты в военных целях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru