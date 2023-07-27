Совбез ООН проведет заседание по применению Украиной террористических методов

По его словам, на 31 июля Россией было запрошено заседание СБ в связи с использованием Украиной террористических методов.

«Мы запросили заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины», - указал он.

Ранее Полянский заявил, что Украина, прикрываясь зерновой сделкой, использовала зернохранилища и портовые объекты в военных целях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».