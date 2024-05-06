ХАМАС сообщил посредникам о согласии с предложением о перемирии в Газе

Глава политбюро ХАМАС проинформировал премьера Катара и главу разведки Египта о согласии с их предложением по соглашению о прекращении огня в Газе, говорится в официальном Telegram-канале движения.

Накануне стороны провели телефонные переговоры, другие детали разговора не приводятся.

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5 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова заключить временное перемирие с палестинским движением ХАМАС.

Условием для прекращения огня политик назвал освобождение удерживаемых в Газе заложников. При этом он обвинил ХАМАС в препятствовании заключения перемирия и назвал требования палестинского движения неприемлемыми.

По словам премьера, Израиль не откажется от цели уничтожить ХАМАС. Нетаньяну назвал недопустимой ситуацию, при которой палестинское движение вновь возьмет контроль над Газой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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