Жена госпитализированного певца Николая Носкова рассказала о его самочувствии

Госпитализированный певец Николай Носков чувствует себя хорошо, заверила жена исполнителя Марина, сообщает RT.

СМИ: Музыканта Николая Носкова экстренно госпитализировали в Москве

Супруга Носкова отметила, что и температура, и сатурация у певца в норме, несмотря на проявление пневмонии после вируса. Сейчас артист проходит курс реабилитации.

Не исключается и то, что концерт, который был запланирован в Москве 10 мая, все-таки состоится. По словам жены Носкова, главный врач дал соответствующее разрешение.

Ранее сообщалось, что дрессировщика кошек Юрия Куклачева выпишут из больницы 13 мая.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыГоспитализацияНиколай Носков

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