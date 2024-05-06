Жена госпитализированного певца Николая Носкова рассказала о его самочувствии

Супруга Носкова отметила, что и температура, и сатурация у певца в норме, несмотря на проявление пневмонии после вируса. Сейчас артист проходит курс реабилитации.

Не исключается и то, что концерт, который был запланирован в Москве 10 мая, все-таки состоится. По словам жены Носкова, главный врач дал соответствующее разрешение.

Ранее сообщалось, что дрессировщика кошек Юрия Куклачева выпишут из больницы 13 мая.

