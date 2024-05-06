Жена госпитализированного певца Николая Носкова рассказала о его самочувствии
6 мая 202420:28
Госпитализированный певец Николай Носков чувствует себя хорошо, заверила жена исполнителя Марина, сообщает RT.
Супруга Носкова отметила, что и температура, и сатурация у певца в норме, несмотря на проявление пневмонии после вируса. Сейчас артист проходит курс реабилитации.
Не исключается и то, что концерт, который был запланирован в Москве 10 мая, все-таки состоится. По словам жены Носкова, главный врач дал соответствующее разрешение.
Ранее сообщалось, что дрессировщика кошек Юрия Куклачева выпишут из больницы 13 мая.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru