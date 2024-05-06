МИД РФ: Россия приступает к производству РСМД в ответ на действия США
В ответ на действия США в России намерены активизировать работу по производству ракетных систем средней и меньшей дальности, следует из заявления МИД РФ.
Уточняется, что при появлении подобных американских комплексов в любом регионе мира, Москва снимет односторонний мораторий на их размещение.
МИД РФ также сообщает, что Вашингтон уже активизировал разработку и испытания ракетных систем средней и меньшей дальности. По данным российского ведомства, подобные комплексы уже завозятся в Европу на время проведения учений с союзниками.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские учения с нестратегическим ядерным оружием связаны с заявлениями о готовности отправить войска на Украину, звучащими на Западе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru