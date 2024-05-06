МИД РФ: Россия приступает к производству РСМД в ответ на действия США

Уточняется, что при появлении подобных американских комплексов в любом регионе мира, Москва снимет односторонний мораторий на их размещение.

МИД РФ также сообщает, что Вашингтон уже активизировал разработку и испытания ракетных систем средней и меньшей дальности. По данным российского ведомства, подобные комплексы уже завозятся в Европу на время проведения учений с союзниками.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские учения с нестратегическим ядерным оружием связаны с заявлениями о готовности отправить войска на Украину, звучащими на Западе, передает «Радиоточка НСН».

