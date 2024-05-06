Проживание в отелях Петербурга подорожало на 17% за год
Проживание в отелях Петербурга подорожало на 17% за год, пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на данные Hotel Advisors.
Так, ночь в отеле в Петербурге в январе-апреле в среднем обходилась в 5,2 тысячи рублей, что на 17 процентов больше, чем в тот же период годом ранее. При этом сильнее всего подорожало проживание в трехзвездочных отелях - на 20,2%.
В Санкт-Петербурге с 1 апреля начал действовать курортный сбор. Теперь со второго дня отдыха за каждые сутки в культурной столице всем гостям старше 18 лет нужно будет платить по 100 рублей.
Курортный сбор в Санкт-Петербурге в размере 100 рублей будет направлен на туристическую инфраструктуру культурной столицы, никого подобная минимальная плата не отпугнет, заявил депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru