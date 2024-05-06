Проживание в отелях Петербурга подорожало на 17% за год, пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на данные Hotel Advisors.

Так, ночь в отеле в Петербурге в январе-апреле в среднем обходилась в 5,2 тысячи рублей, что на 17 процентов больше, чем в тот же период годом ранее. При этом сильнее всего подорожало проживание в трехзвездочных отелях - на 20,2%.