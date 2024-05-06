«Зенит» сыграл вничью с «Факелом» и возглавил таблицу РПЛ
Футболисты петербургского «Зенита» вернули себе единоличное лидерство в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), сыграв вничью на выезде с воронежским «Факелом» в матче 27-го тура чемпионата страны.
Встреча завершилась со счетом 1:1. На 41 первой минуте у «Зенита» мяч забил Дуглас Сантос, в компенсированное ко второму тайму время в составе «Факела» пенальти реализовал Евгений Марков.
5 мая московскому «Динамо» удалось сместить питерский «Зенит» с первой строчки турнирной таблицы. В тот день «Динамо» обыграло «Сочи» в домашнем матче в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе «Динамо» отличились Константин Тюкавин, Бителло и Муми Нгамале. У гостей ворота противника поразили Сауль Гуарирапа и Игнасио Сааведра.
В 26-м туре «Зенит» уступил «Динамо» со счетом 0:1. Поражение стало для петербуржцев вторым подряд, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Зенит» сыграл вничью с «Факелом» и возглавил таблицу РПЛ
- Судья из Польши попросил политубежище в Белоруссии
- Жена госпитализированного певца Николая Носкова рассказала о его самочувствии
- МИД РФ: Россия приступает к производству РСМД в ответ на действия США
- Проживание в отелях Петербурга подорожало на 17% за год
- Новосибирские ученые создали новый способ разработки вакцин
- ХАМАС сообщил посредникам о согласии с предложением о перемирии в Газе
- Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома
- СМИ: Посла России вызвали в МИД Чехии из-за кибератак
- В торговых центрах РФ с начала года открыли магазины 11 зарубежных брендов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru