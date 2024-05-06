«Зенит» сыграл вничью с «Факелом» и возглавил таблицу РПЛ

Футболисты петербургского «Зенита» вернули себе единоличное лидерство в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), сыграв вничью на выезде с воронежским «Факелом» в матче 27-го тура чемпионата страны.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 41 первой минуте у «Зенита» мяч забил Дуглас Сантос, в компенсированное ко второму тайму время в составе «Факела» пенальти реализовал Евгений Марков.

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5 мая московскому «Динамо» удалось сместить питерский «Зенит» с первой строчки турнирной таблицы. В тот день «Динамо» обыграло «Сочи» в домашнем матче в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе «Динамо» отличились Константин Тюкавин, Бителло и Муми Нгамале. У гостей ворота противника поразили Сауль Гуарирапа и Игнасио Сааведра.

В 26-м туре «Зенит» уступил «Динамо» со счетом 0:1. Поражение стало для петербуржцев вторым подряд, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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