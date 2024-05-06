Судья подчеркнул, что хотел бы получить убежище, однако пока это неофициальная просьба. Он рассказал, что находится в Белоруссии около недели и возвращение в Польшу для него невозможно, так как он «хочет жить».

Ранее судья работал на разных должностях в судебной системе и органах юстиции Польши, в том числе был руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши. Однако из-за своих политических взглядов, которые шли вразрез с политикой официальных властей Польши, он преследовался на родине и получал угрозы. Позднее он уехал в Белоруссию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россия продолжит дипломатически воздействовать на Прибалтику, несмотря на враждебные шаги в свою сторону. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

