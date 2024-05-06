Судья из Польши попросил политубежище в Белоруссии
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт отказался от своей должности и попросил политического убежища в Белоруссии. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Минске, сообщает «СБ. Беларусь сегодня».
Шмидт подписал заявление об отставке с должности судьи в знак протеста против несправедливой политики, которую проводят польские власти в отношении Белоруссии и России, уточняется в материале.
Судья подчеркнул, что хотел бы получить убежище, однако пока это неофициальная просьба. Он рассказал, что находится в Белоруссии около недели и возвращение в Польшу для него невозможно, так как он «хочет жить».
Ранее судья работал на разных должностях в судебной системе и органах юстиции Польши, в том числе был руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши. Однако из-за своих политических взглядов, которые шли вразрез с политикой официальных властей Польши, он преследовался на родине и получал угрозы. Позднее он уехал в Белоруссию.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россия продолжит дипломатически воздействовать на Прибалтику, несмотря на враждебные шаги в свою сторону. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru