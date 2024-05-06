Новосибирские ученые создали новый способ разработки вакцин

В Новосибирском университете разработали новый способ создания вакцин против вирусных заболеваний. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

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Руководитель проекта Сергей Седых заявил, что применение технологии дает возможность создать эффективные вакцины за четыре месяца после появления новой угрозы.

Отмечается, что методика позволяет обнаружить определенные антитела в плазме крови при сравнении взятых образцов у вакцинированных и переболевших пациентов.

Ранее AstraZeneca признала, что ее вакцина от COVID-19 может вызвать редкое, но смертельное нарушение свертываемости крови.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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