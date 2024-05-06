Новосибирские ученые создали новый способ разработки вакцин
В Новосибирском университете разработали новый способ создания вакцин против вирусных заболеваний. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».
Руководитель проекта Сергей Седых заявил, что применение технологии дает возможность создать эффективные вакцины за четыре месяца после появления новой угрозы.
Отмечается, что методика позволяет обнаружить определенные антитела в плазме крови при сравнении взятых образцов у вакцинированных и переболевших пациентов.
Ранее AstraZeneca признала, что ее вакцина от COVID-19 может вызвать редкое, но смертельное нарушение свертываемости крови.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru