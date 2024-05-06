Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома
Подачу тепла в социальные объекты и жилые дома возобновили в Москве в связи с тем, что ночью температура воздуха в столице может опускаться до отрицательных значений. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Отмечается, что метеорологи прогнозируют холодную погоду в столичном регионе и в ближайшие дни. «Подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон», — заверил градоначальник.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что первая декада мая в Москве будет холодной, погода будет больше соответствовать началу апреля, а 9 мая в столице ожидается мокрый снег.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru