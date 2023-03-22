«Решительный и крутой парень». Жители Китая оценили Путина

Большинство зрителей телеканала считают российского лидера решительным. Один из собеседников заявил, что переговоры глав двух держав помогут улучшить отношения между странами. «Он [собеседник] сказал, что очень любит Путина, потому что тот крутой и жесткий парень», — заявил журналист, который передал слова собеседника.

Также жители КНР прокомментировали ситуацию вокруг Украины. Одна из женщин выразила надежду на победу Москвы. Другая собеседница телеканала раскритиковала Вашингтон за поставки оружия в зону конфликта. Президента России она описала как «решительного, быстрого и жесткого» лидера.

Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Кремле согласовали основные принципы развития экономического сотрудничества между двумя странами до 2030 года и подписали два документа.

