«Решительный и крутой парень». Жители Китая оценили Путина
Жители Китая высказали мнение по поводу визита своего лидера Си Цзиньпина в Москву и оценили президента России Владимира Путина, сообщает телеканал «360» со ссылкой на CNN.
Большинство зрителей телеканала считают российского лидера решительным. Один из собеседников заявил, что переговоры глав двух держав помогут улучшить отношения между странами. «Он [собеседник] сказал, что очень любит Путина, потому что тот крутой и жесткий парень», — заявил журналист, который передал слова собеседника.
Также жители КНР прокомментировали ситуацию вокруг Украины. Одна из женщин выразила надежду на победу Москвы. Другая собеседница телеканала раскритиковала Вашингтон за поставки оружия в зону конфликта. Президента России она описала как «решительного, быстрого и жесткого» лидера.
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Кремле согласовали основные принципы развития экономического сотрудничества между двумя странами до 2030 года и подписали два документа.
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