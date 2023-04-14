«Нечем перехватить»: Ракеты Китая и КНДР назвали большой угрозой для США

Накануне The Washington Post сообщил, что Китай в феврале провел испытания новейшей гиперзвуковой ракеты большей дальности DF-27. Отмечается, что она, вероятно, способна уклониться от обороны США, а также может нести как ядерные, так и обычные боеголовки. При этом КНДР 13 апреля испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18». Павел Калмыков отметил, что система ПВО НАТО не способна перехватить гиперзвуковые ракеты.

«Новейшее оружие, которое показали Китай и Северная Корея, представляет большую угрозу и опасность для США. У корейских ракет дальность больше 10 тысяч километров, они могут покрыть почти всю территорию США. Системами ПВО они не перехватываются. Наши говорят, что могут перехватывать гиперзвуковые ракеты С-500, С-400… Странам НАТО такие ракеты перехватить нечем. Ситуация вокруг Тайваня будет накаляться в перспективе. Такими гиперзвуковыми ракетами Китай может потопить авианосные ударные группы США, которые они направят в случае конфликта. Вряд ли у американцев получится помочь Тайваню», - сказал Калмыков.

Он также предположил, что Россия могла «помочь» Китаю и Северной Корее в вопросах создания и производства гиперзвукового оружия. По словам Калмыкова, США проводят испытания такого оружия, однако они проходят без особых успехов.