«Нечем перехватить»: Ракеты Китая и КНДР назвали большой угрозой для США
Если КНР начнет решать вопросы Тайваня силой, то США ничем не сможет помочь острову, отметил в эфире НСН подполковник Павел Калмыков.
Новейшие гиперзвуковые ракеты, которые есть на вооружении у Китая и Северной Кореи, представляют большую угрозу для США, заявил эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН.
Накануне The Washington Post сообщил, что Китай в феврале провел испытания новейшей гиперзвуковой ракеты большей дальности DF-27. Отмечается, что она, вероятно, способна уклониться от обороны США, а также может нести как ядерные, так и обычные боеголовки. При этом КНДР 13 апреля испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18». Павел Калмыков отметил, что система ПВО НАТО не способна перехватить гиперзвуковые ракеты.
«Новейшее оружие, которое показали Китай и Северная Корея, представляет большую угрозу и опасность для США. У корейских ракет дальность больше 10 тысяч километров, они могут покрыть почти всю территорию США. Системами ПВО они не перехватываются. Наши говорят, что могут перехватывать гиперзвуковые ракеты С-500, С-400… Странам НАТО такие ракеты перехватить нечем. Ситуация вокруг Тайваня будет накаляться в перспективе. Такими гиперзвуковыми ракетами Китай может потопить авианосные ударные группы США, которые они направят в случае конфликта. Вряд ли у американцев получится помочь Тайваню», - сказал Калмыков.
Он также предположил, что Россия могла «помочь» Китаю и Северной Корее в вопросах создания и производства гиперзвукового оружия. По словам Калмыкова, США проводят испытания такого оружия, однако они проходят без особых успехов.
«Утверждать я на 100% не берусь, но, скорее всего, Россия оказывает помощь и Китаю, и КНДР в этих вопросах. Китайская ракета DF-27 выглядит как наш «Кинжал», технология почти одинаковая. Гиперзвуковое оружие есть на вооружении в России и в Китае. Американцы проводят испытания, но пока ничего у них до конца не получается. Откуда у КНДР могли взяться такие технологии? Северная Корея, фактически, союзник России. Они недавно заявили, что готовы отправить на Украину 800 тысяч человек», - резюмировал Калмыков.
Ранее главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пентагона Пол Фрейстлер заявил, что Китай опережает Россию по разработке гиперзвукового оружия, а также уже мог развернуть способное поражать военные цели США вооружение. При этом еще в прошлом году директор программы стратегических систем Военно-морских сил США Джонни Вул заявлял CNN, что стране срочно требуется догнать Россию и Китай по технологиям гиперзвукового оружия, сообщает «Радиоточка НСН».
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