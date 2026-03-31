Трем гражданам Армении предъявили обвинения за попытку нападения на Пашиняна

Ранее МВД Армении заявило о задержании трех человек после инцидента в церкви Святой Анны в Ереване, где мужчина пытался ударить Пашиняна, направлявшегося к выходу из храма.

По данным правоохранителей, против гражданина Д. М. возбудили дело о хулиганстве и вмешательстве в законную служебную либо политическую деятельность должностного лица. При этом в отношении М. М. завели дело о содействии хулиганству и вмешательству в законную служебную (политическую) деятельность должностного лица. Кроме того, на гражданина Г. Г. заведено дело об организации хулиганства и вмешательства в служебную или политическую деятельность должностного лица.

