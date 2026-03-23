Состоялся телефонный разговор Путина и Пашиняна
23 марта 202616:31
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает RT.
Отмечается, что стороны обсудили различные аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений Москвы и Еревана.
«Включая сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах», - говорится в сообщении.
Ранее Путин провёл телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
