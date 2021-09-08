Правовед оценил риск манипуляций на трёхдневых выборах в Госдуму
Ученый заявил, что в мировой практике многодневное голосование не распространено по причине непрозрачности процедуры.
Экс-глава комиссии по избирательным правам Совета по правам человека (СПЧ), профессор ВШЭ Илья Шаблинский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подверг критике принцип организации избирательного процесса в этом году.
«Я в принципе крайне негативно отношусь к трехдневному голосованию. Я не вижу для него никаких оснований. Трехдневное голосование означает уменьшение, ограничение возможностей за наблюдением за выборами. Какой наблюдатель будет три дня подряд сидеть и сидеть на участке? Нигде в мире многодневное голосование не практикуется, кроме исключительных случаев. Потому что это открывает возможности для каких угодно манипуляций, фальсификаций. Вот главная проблема», - отметил эксперт по избирательным правам.
По мнению Шаблинского, многодневное голосование негативно повлияет на учебный процесс в школах, где расположены избирательные участки, однако это не основная проблема текущих выборов.
«Я думаю, что учебный процесс, конечно, тоже может от этого пострадать, но это не главная угроза. В работе избирательной комиссии участвует часть учителей, другие будут вести уроки, как и раньше, но в принципе это ненормально. В работающей школе проводить голосование – это не очень нормально. Вы же знаете, что для голосования на территории школы выбирается день, и в этот день там нет школьников, помещение специально готовится», - напомнил профессор.
Голосование в школах на фоне трехдневных выборах в Госдуму навредит как школьникам, так и учителям, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.
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