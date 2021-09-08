«Лучше бы их не было». В Госдуме заявили о вреде трехдневных выборов
Олег Смолин предложил перенести избиркомы из школ в другие здания, чтобы у учащихся не пропадал целый день.
Голосование в школах на фоне трехдневных выборах в Госдуму навредит как школьникам, так и учителям, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.
Ранее стало известно, что во избежание рисков, связанных с коронавирусом, голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября с 8:00 до 20:00. При этом около 46 тыс. избирательных участков расположены в школах, в которых пятница и суббота – учебные дни.
«Я противник трехдневных выборов. Выборы нужно проводить в один день, поскольку не так уж много людей на избирательных участках, чтобы их нельзя было проводить. Я не знаю способов, которые позволили бы уменьшить ущерб для учебного процесса от выборов в зданиях школ. Единственное, что в большинстве школ суббота – это не учебный день. В этом смысле вред, видимо, будет в один день – в пятницу. Разные школы будут искать разные варианты компенсировать потерянное время, но, скорее всего, этот учебный день просто пропадет. Поэтому лучше бы трехдневных выборов не было», - сказал Смолин.
Он предложил перенести выборы из школ в другие места, а также освободить учителей от обязанности считать голоса.
«Я думаю, что было бы правильным по максимуму переносить выборы из школ в другие здания. Есть здания администраций и другие здания, где можно проводить выборы. Если говорить про село, сельские клубы сохранились больше, чем сельские школы. Понятно, что это удобно, поскольку учителя – это бесплатные члены избирательных комиссий. Однако, учитывая общую ситуацию с выборами, лучше бы выборы из школ переносить, либо делать членами избирательных комиссий не педагогов, чтобы на них не лежала ответственность за грехи российской избирательной системы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Выборы в Госдуму пройдут в России с 17 по 19 сентября. Избиратели смогут проголосовать лично, придя на избирательный участок, а в семи регионах - ещё и онлайн.
По данным СМИ, школам рекомендовано в дни выборов перенести учебный процесс за их пределы. Речь может идти об экскурсиях, походах, культурных и спортивных мероприятиях, а также о дистанционном обучении.
Часть регионов приняли решение проводить занятия в пятницу и субботу исключительно онлайн – в частности, в дни выборов будут удаленно учиться школьники в Мурманской области и Красноярском крае.
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