«Лучше бы их не было». В Госдуме заявили о вреде трехдневных выборов

Голосование в школах на фоне трехдневных выборах в Госдуму навредит как школьникам, так и учителям, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.

Ранее стало известно, что во избежание рисков, связанных с коронавирусом, голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября с 8:00 до 20:00. При этом около 46 тыс. избирательных участков расположены в школах, в которых пятница и суббота – учебные дни.