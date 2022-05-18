«Считать цветы и митинги?» Политологов удивил рейтинг патриотичности губернаторов
Патриотичность главы региона определяется не его отношением к спецоперации, заявил в эфире НСН Евгений Минченко.
Идея оценивать патриотизм губернаторов в зависимости от их решений по поддержке специальной военной операции (СВО) в корне неверна: подобная ставка на верность в конечном счете погубила СССР, заявил политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Я ещё застал советское время и повидал много людей, которые пытались построить свою карьеру на демонстрации своих верноподданнических чувств и идеологической правильности. Вот эти люди довели страну до краха! То есть, патриотичность губернатора определяется сегодня качеством его непосредственной работы. Например, насколько сегодня успешно происходит перевод экономики на мобилизационные рельсы, насколько удерживается социальная и политическая стабильность в регионе. Это настоящий патриотизм. Будет очень плохо, если у нас основное соревнование между главами регионов будет идти в таком направлении. Это сотрясание воздуха», - считает Минченко.
С инициативой создать рейтинг патриотичности губернаторов в зависимости от их решений по поддержке СВО выступила партия «Справедливая Россия – За правду». Ей председатель Сергей Миронов пояснил, что в числе критериев оценки будет публичная позиция глав субъектов, принятие региональных законов о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, пропаганда подвигов героев. По убеждению Миронова, в условиях проведения СВО губернаторы не должны отмалчиваться, им необходимо четко обозначать свою позицию и подкреплять ее конкретными действиями.
Минченко считает, что найти больших или меньших патриотов среди губернаторов невозможно - в конечном счете их назначает и снимает Кремль.
«Какие вообще могут быть различия в патриотизме? У нас всех Путин (Президент РФ Владимир Путин – ред.) назначает. Ну вот единственный оппозиционный губернатор остался - Коновалов (Валентин Коновалов, глава республики Хакасия, член ЦК КПРФ – ред.), и тот радикальный сторонник проведения специальной военной операции. <…> У нас губернаторы всё делают по щелчку из администрации президента. Эти люди утверждаются администрацией президента, они проходят через их кадровое сито, они проходят через указ президента. Кто не справляется, тех приглашают и они пишут заявления об отставке. У нас губернатор жестко вписан в управленческую вертикаль», - убеждён глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
Минченко не стал отвечать на вопрос, кто из глав регионов, по его мнению, мог бы возглавить создаваемый Мироновым рейтинг. Между тем, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил мэра Москвы Сергея Собянина, который, по его мнению, ведёт правильную работу в связи с проведением СВО.
«Только не думайте, что я льщу, так как я его даже лично не знаю…. – это наш мэр. Потому, что третий месяц идёт специальная военная операция, а в Москве не изменилось ничего. Именно в этом дело. Дело не в том, что он говорит и о чём думает. Его деятельность приводит к тому, что для жителей Москвы операция - это политическое событие, а не социальное. Вот это очень важно. И, на мой взгляд, он и есть патриот», - заявил Журавлев.
Другим примером истинного патриотизма собеседник «Радиоточки НСН» назвал Рамзана Кадырова. Политолог пояснил, что глава Чечни воспринимает саму операцию, как часть своей жизни. В республике проводятся мероприятия, связанные с проведением СВО и с отправкой в зону её проведения бойцов спецназа и добровольцев, но истинный патриотизм Кадырова не в этом, считает Журавлёв.
«Он воспринимает операцию так, как мы воспринимали Отечественную войну. Он проводит какие-то ритуалы и так далее… Но не это главное. Главное, что его ребята воюют. И его патриотизм в этом. И я боюсь, что рейтинг приведёт к тому, что мы ритуалы считать начнём: кто больше цветов возложил, кто больше митингов провёл и так далее. Ведь это можно посчитать. И потом за то, кто больше провел ритуалов будем награждать, а кто не провёл – будем наказывать. А если это был Кадыров? У него просто времени не было на проведение ритуалов, потому что он воевал!», - пояснил научный руководитель Института региональных проблем.
Презентуя идею создания рейтинга патриотичности губернаторов в зависимости от их решений по поддержке СВО Миронов привел в качестве примера размещение муралов с изображением героев спецоперации на фасадах зданий городов в Татарстане. Справедливороссы направили главам всех регионов страны предложения «поддержать этот нужный патриотический почин», однако в субъектах отмечают, что средства не это не запланированы в бюджете.
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