«Считать цветы и митинги?» Политологов удивил рейтинг патриотичности губернаторов

Идея оценивать патриотизм губернаторов в зависимости от их решений по поддержке специальной военной операции (СВО) в корне неверна: подобная ставка на верность в конечном счете погубила СССР, заявил политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Я ещё застал советское время и повидал много людей, которые пытались построить свою карьеру на демонстрации своих верноподданнических чувств и идеологической правильности. Вот эти люди довели страну до краха! То есть, патриотичность губернатора определяется сегодня качеством его непосредственной работы. Например, насколько сегодня успешно происходит перевод экономики на мобилизационные рельсы, насколько удерживается социальная и политическая стабильность в регионе. Это настоящий патриотизм. Будет очень плохо, если у нас основное соревнование между главами регионов будет идти в таком направлении. Это сотрясание воздуха», - считает Минченко.

С инициативой создать рейтинг патриотичности губернаторов в зависимости от их решений по поддержке СВО выступила партия «Справедливая Россия – За правду». Ей председатель Сергей Миронов пояснил, что в числе критериев оценки будет публичная позиция глав субъектов, принятие региональных законов о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, пропаганда подвигов героев. По убеждению Миронова, в условиях проведения СВО губернаторы не должны отмалчиваться, им необходимо четко обозначать свою позицию и подкреплять ее конкретными действиями.

Минченко считает, что найти больших или меньших патриотов среди губернаторов невозможно - в конечном счете их назначает и снимает Кремль.

«Какие вообще могут быть различия в патриотизме? У нас всех Путин (Президент РФ Владимир Путин – ред.) назначает. Ну вот единственный оппозиционный губернатор остался - Коновалов (Валентин Коновалов, глава республики Хакасия, член ЦК КПРФ – ред.), и тот радикальный сторонник проведения специальной военной операции. <…> У нас губернаторы всё делают по щелчку из администрации президента. Эти люди утверждаются администрацией президента, они проходят через их кадровое сито, они проходят через указ президента. Кто не справляется, тех приглашают и они пишут заявления об отставке. У нас губернатор жестко вписан в управленческую вертикаль», - убеждён глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».